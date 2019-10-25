2019-10-25T19:41:07+03:00
Политика
КП Беларусь

Военные ведомства России и Беларуси утвердили планы на 2020 год

Совместная коллегия заседала в Москве
Надежда БУТОВИЧ
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Утверждено военное сотрудничество между странами на будущий год.Утверждено военное сотрудничество между странами на будущий год.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Представители Минобороны России и Беларуси обсудили итоги уходящего 2019 года, а также подписали план действий на будущий год. Об этом belta.by информирует со ссылкой на пресс-службу белорусского ведомства.

На днях совместная коллегия военных ведомств обоих стран провела заседание в столице России. Участие от нашей страны совместно с коллегами принял генерал-лейтенант Андрей Равков, глава Минобороны Беларуси.

– На заседании были подведены итоги учений «Щит Союза 2019», рассмотрены вопросы по реализации общего плана мероприятий обеспечения военной безопасности. В целом, было подытожено и проанализировано двустороннее сотрудничество стран в военной сфере в текущем году, – уточнили в пресс-службе.

Не остались в стороне вопросы «военной составляющей» в Союзном государстве: усовершенствование объединенных военных систем, совместная охрана внешних границ с воздуха, сотрудничество в радиоэлектронной борьбе.

– Отдельно министры обороны России и Беларуси подняли тему подготовки масштабного празднования 75-летия победы в ВОВ, – уточнили в Минобороны.

В итоге были подписаны соглашение об обмене геопространственной информацией, а также план двустороннего взаимосотрудничества на 2020 год, и запланирована работа совместной коллегии на следующий год.

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