2019-10-25T20:07:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На «Белшина» из-за пожара эвакуировали рабочих: есть пострадавший

Возгорание произошло в конце рабочего дня
Надежда БУТОВИЧ
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Загорелся резиносмеситель, ожоги получил работник. Фотоиллюстрация: МЧС.Загорелся резиносмеситель, ожоги получил работник. Фотоиллюстрация: МЧС.
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ЧП на промпредприятии «Белшина» произошло в пятницу, 25 октября, сообщили в пресс-службе МЧС.

Во второй половине рабочего дня на пульт дежурного службы спасателей поступил звонок с «Белшины». Сообщалось, что около 15.25 часов, в одном из цехов фабрики случилось возгорание.

– Пожар начался в подготовительном цехе, на участке завода сверхкрупногабаритных шин. По предварительной информации загорелся резиносмеситель, – пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что до прибытия пожарных руководство предприятия начало и успешно провело эвакуацию работников. Спасателям на месте удалось оперативно локализовать и ликвидировать возгорание резиносмесителя. Огнем повреждена транспортерная лента, отмечалось горение серы внутри аппарата.

– К сожалению, без жертв не обошлось – один из работников предприятия получил сильные ожоги во время возникновения пожара, – добавили в МЧС.

По факту произошедшего ЧП проводится проверка, устанавливается причина возгорания.

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