Лукашенко и Путин поздравили коллектив уникального белорусского музея с юбилеем

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны открылся 75 лет назад, еще до Победы

Изменить размер текста: A A

Музей распахнул двери 22 октября 1944 года по адресу Ленинский проспект 22а. Но вот уже более 5 лет, с июля 2014 года музей работает в новом здании по проспекту Победителей 8.

В пятницу, 25 октября, во Дворце культуры профсоюзов состоялось торжественное собрание и концерт, посвященные 75-летнему юбилею.

Перед собравшимися выступил первый заместитель главы Администрации президента Беларуси Максим Рыженков.

Он передал коллективу благодарность от Александра Лукашенко. Максим Рыженков рассказал, что музей имеет особую значимость для всех поколений белорусов и вспомнил, что здесь его принимали в пионеры, а экспозиция военной техники под открытым небом всегда пользовалась особой популярностью у мальчишек.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заметил, что в обоих странах одинаково высоко оценивают подвиг в ВОВ.Фото: Алексей БЕЛОУСОВ

Посол России Дмитрий Мезенцев, который в этот же день побывал в Брестской крепости, отметил важность того, что в России и Беларуси одинаково оценивают подвиг народов в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Посол передал коллективу музея благодарность Владимира Путина.