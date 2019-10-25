В Минске в горящей 13-этажке в лифте между этажами застряла женщина
ЧП произошло в белорусской столице в пятницу, 25 октября, сообщили в пресс-службе МЧС Минска.
Звонок с улицы Богдановича поступил днем, около 15.30 часов. Очевидцы сообщили, что из третьего подъезда 116 дома валит дым.
– Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что возгорание произошло на четвертом этаже 13-этажки. В многоквартирном жилом доме горела электропроводка, пожар начался с электрооборудования и электрощитка, – добавили в пресс-службе.
Едким дымом было заполнено пространство подъезда с третьего по девятый этаж включительно.
Пожар в многоэтажке начался из-за неисправности электропроводки. Фото: МЧС.
– Из-за возгорания между 5 и 6 этажами остановился пассажирский лифт. В кабине лифта находилась 65-летняя минчанка, – уточнили в МЧС.
Пожилую женщину и еще четверых взрослых и одного ребенка спасатели эвакуировали из горящего дома. Пожар был оперативно локализован и ликвидирован. Итогом возгорания стали поврежденный электрощиток, закопченные тамбуры этажей – к счастью, обошлось без жертв.
На данный момент еще проводится разбирательство, предварительно причиной ЧП и пожара стало короткое замыкание электропроводки.
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