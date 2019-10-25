2019-10-25T21:41:01+03:00
Минск
КП Беларусь

Видеофакт. В Минске горит ТЦ «Корона»

Возгорание случилось в торговом центре на улице Кальварийской
Надежда БУТОВИЧ
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Пожар начался в одном из кухонных помещений ТЦ. Фото: стоп-кадр.Пожар начался в одном из кухонных помещений ТЦ. Фото: стоп-кадр.
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На ЧП во Фрунзенском районе столице вечером в пятницу выехали наряды столичных спасателей. Возгорание произошло в торговом центре «Корона», расположенного на улице Кальвариская.

Как сообщали очевидцы происшествия из здания торгового центра обильно вылили клубы дыма, но открытого пламени не наблюдалось. Ликвидировать ЧС прибыли несколько пожарных машин. Люди из здания были оперативно эвакуированы.

«Комсомолке» удалось узнать оперативную информацию из официального источника.

– Произошло возгорание печки в кухонном помещении, – пояснили в Минском городском управлении МЧС. – Пострадавших нет.

Возгорание было оперативно локализовано и ликвидировано. По факту ЧП еще будет проведена проверка.

К сожалению, это оказался не единственный серьезный пожар в этот день, 25 октября. Днем в Минске из горящей многоэтажки эвакуировали жильцов, а на "Белшина" из-за пожара на производстве ожоги получил рабочий.

В ТЦ Корона на Кальварийской серьезный пожар. Видео: @denim_club_minsk.

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