2019-10-26T09:10:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт: в конце октября под Гомелем зацвела жимолость

Теплая осень спровоцировала растения на повторное цветение
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В конце октября под Гомелем зацвела жимолость. Фото из архива Ларисы ГригоренкоВ конце октября под Гомелем зацвела жимолость. Фото из архива Ларисы Григоренко
Изменить размер текста:

В деревне Урицкое под Гомелем зацвела жимолость. Необычное - осеннее - цветение кустарника заметила читательница «Комсомолки» Лариса Григоренко и прислала в редакцию фото.

- Цветет жимолость у хозяина, которому 83 года, - рассказала Лариса.

Накануне в Гомельской области температура снова била рекорды: во второй половине октября было до плюс 20 градусов! С этим связана и активность растений.

Хозяину цветущего кустарника - 83 года. Фото из архива Ларисы Григоренко

Хозяину цветущего кустарника - 83 года. Фото из архива Ларисы Григоренко

Раньше «КП» уже рассказывала о том, в саду есть такие растения, которые очень рано выходят из состояния глубокого покоя. Теплая осень может провоцировать жимолость на повторное цветение. Правда, соцветие жимолости очень интересно устроено. Цветки собраны по два на одной завязи и раскрываются они не одновременно. Это снижает влияние неблагоприятных погодных условий на формирование урожая. Но тем не менее если жимолость зацвела осенью, то следующим летом урожая вы не доберете, говорят специалисты.

Кстати, в прошлом году у самой Ларисы повторно цвели яблони >

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Видеофакт. В Минске горит ТЦ «Корона»
В Минске в горящей 13-этажке в лифте между этажами застряла женщина
Лукашенко и Путин поздравили коллектив уникального белорусского музея с юбилеем
На «Белшина» из-за пожара эвакуировали рабочих: есть пострадавший
Военные ведомства России и Беларуси утвердили планы на 2020 год
После апелляции бывшему зампреду Мингорисполкома снизили тюремный срок почти вдвое
В Гомеле пьяный мужчина дебоширил, сымитировал эпилепсию и избил фельдшера
С Royal Plaza в Минске упал мужчина и разбился насмерть
Беларусь и Казахстан договорились о поставках нефти
Врачам общей практики разрешат оказывать психиатрическую помощь
Щеткина уволилась из Совета Республики и не призналась, куда уходит
Белпочта приостановила работу почтоматов по всей стране
МАУ прекращает полеты в Минск: рейсы в Киев будет выполнять только "Белавиа"
СК ищет мужчину, который в автобусе в Минске прихватил забытый кошелек
Водитель маршрутки в тумане не увидел притормозивший газовоз, пострадали восемь человек
Самолеты прилетят в Минск с опозданием: желтый уровень опасности из-за тумана
В Чечерском районе бешеные лисы ходят по деревням: одна подралась с собакой, вторую заперли в сарае
В Солигорске подросток купил машину за сувенирные деньги
В Гродно студент умер от менингококковой инфекции: первый летальный случай за пять лет в регионе
Мужчина обокрал попутчика в поезде, пока тот спал
В Смолевичском районе десятилетний мальчик ночевал в заброшенном доме: боялся, что родители будут ругать за плохие отметки
В Витебске внедорожник в центре города вылетел на тротуар и снес церковное ограждение
Две несовершеннолетние девушки, которые пропали в Гомеле 10 дней назад, нашлись в России
В пятницу, 25 октября, ГАИ Минска проведет спецмероприятия по безопасности на дорогах
Лукашенко не пришел на матч года в Казахстане?
Женщине в банке выдали лишнюю 1000 долларов, теперь ее ищет милиция
Один минчанин растил коноплю на участке в теплице, второй приспособил для этого квартиру бабушки