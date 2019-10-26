Фотофакт: в конце октября под Гомелем зацвела жимолость

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В деревне Урицкое под Гомелем зацвела жимолость. Необычное - осеннее - цветение кустарника заметила читательница «Комсомолки» Лариса Григоренко и прислала в редакцию фото.

- Цветет жимолость у хозяина, которому 83 года, - рассказала Лариса.

Накануне в Гомельской области температура снова била рекорды: во второй половине октября было до плюс 20 градусов! С этим связана и активность растений.

Хозяину цветущего кустарника - 83 года. Фото из архива Ларисы Григоренко

Раньше «КП» уже рассказывала о том, в саду есть такие растения, которые очень рано выходят из состояния глубокого покоя. Теплая осень может провоцировать жимолость на повторное цветение. Правда, соцветие жимолости очень интересно устроено. Цветки собраны по два на одной завязи и раскрываются они не одновременно. Это снижает влияние неблагоприятных погодных условий на формирование урожая. Но тем не менее если жимолость зацвела осенью, то следующим летом урожая вы не доберете, говорят специалисты.

Кстати, в прошлом году у самой Ларисы повторно цвели яблони >