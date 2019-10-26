2019-10-26T13:19:51+03:00
Общество
КП Беларусь

Кандидат-фермер в Гомеле устроил пикет под дискотеку с коровой и козой

Малыши буквально облепили козу, а те, что посмелее, даже оседлали рогатую [фото]
Павел МИЦКЕВИЧ
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Кандидат-фермер в Гомеле устроил пикет с живностьюКандидат-фермер в Гомеле устроил пикет с живностьюФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Вечером в пятницу необычное зрелище могли наблюдать жители микрорайона «Волотова» в Гомеле. Там кандидат в депутаты парламента Юрий Ганцевич провел свой предвыборный пикет. Пригнал трактор с будкой-дискоклубом, включил популярные молодежные песни, а рядом привязал двух своих животных - корову и козу.

Дискоклубом служил трактор с будкой Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Дискоклубом служил трактор с будкойФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Конечно, такой пикет сразу привлек внимание: вокруг животных собрались родители с детьми, ведь такого даже в контактном зоопарке не увидишь! Дети трогали корову, кормили ее травой, а козу и вовсе облепили малыши. Те, что посмелее, даже оседлали рогатую! Конечно, под наблюдением родителей. Ну а молодежь пританцовывали под светомузыку.

Малыши просто облепили рогатую Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Малыши просто облепили рогатуюФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Хочу, чтобы людям было весело! - объяснил фермер.

К корове особенный интерес проявили пенсионеры. Некоторые спрашивали, не продается ли она? А узнав, для каких целей здесь стоит Фрося, расспрашивали, сколько дает молока.

Пенсионеры спрашивали, сколько корова дает молока Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Пенсионеры спрашивали, сколько корова дает молокаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Корова хоть бурьян поела, который здесь во дворе! - заметил кандидат в пику оппоненту от власти.

Юрий Ганцевич пообещал провести подобные пикеты и в других микрорайонах по своему округу.

Корову даже в контактном зоопарке за деньги не потрогаешь Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Корову даже в контактном зоопарке за деньги не потрогаешьФото: Павел МИЦКЕВИЧ

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