2019-10-26T10:10:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Волчица в Лоевском районе напала на сельчанин

Егеря «выкурили» зверя из деревни и застрелили
Павел МИЦКЕВИЧ
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Волчица в Лоевском районе напала на сельчанинВолчица в Лоевском районе напала на сельчанинФото: Алексей БУЛАТОВ
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В деревне Ручаевка Лоевского района разъяренная волчица покусала местных жителей. Сначала животное, пришедшее из ближайшего леса, набросилось на 57-летнего сельчанина. А накануне люди видели, что волчица ходила по улицам и заглядывала во дворы. Мужчине зверь погрыз лицо, руки, ноги, и голову - его госпитализировали.

Затем волчица зашла в другой двор, и многие люди прибежали на помощь с вилами: некоторых животное клыками ранило в руки - пришлось делать прививки от бешенства - и убежало. Сельчане вызвали охотников милицию. Но стрелять в населенном пункте нельзя, к тому же деревню и округу накрыл туман.

И все-таки егеря «выкурили» зверя из деревни и застрелили, сообщает sb.by: животное было очень крупное, пасть у него была в крови. Тушу забрали сотрудники Лоевской ветстанции, чтобы сделать исследование на предмет бешенства. Результаты анализов скоро станут известны.

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