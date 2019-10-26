Назарбаев подарил Николаю Лукашенко казахский лук и колчан со стрелами

Сам президент получил в подарок ханский пояс и кинжал, а бывшего казахстанскому лидеру приподнес корзину с белорусскими продуктами

Изменить размер текста: A A

На встрече в Казахстане с бывшим лидером страны Нурсултаном Назарбаевым президент Беларуси заявил, что Евразийский экономический союз нуждается в помощи Назарбаева.

- Поступило общее приглашение, чтобы Вы как почетный председатель нашего «ордена» присутствовали в Питере, и мы вспомнили старые времена, наметили перспективу, стратегию, - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.

Назарбаев отметил, что выступает за наращивание сотрудничества между Казахстаном и Беларусью и за взаимную торговлю:

- У нас есть что предложить друг другу.

На прощание Лукашенко и Назарбаев обменялись подарками. Белорусский президент получил на память ханский пояс, кинжал и книгу Абая Кунанбаева, а Николай Лукашенко - казахский лук и колчан со стрелами. Бывшего казахстанскому лидеру глава белорусского государства приподнес корзину с белорусскими продуктами.