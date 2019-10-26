В небе над Браславом сгорел яркий метеор

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Глубокой ночью 25 октября в небе над Браславским районом пролетел метеор. Повезло тем, кто не спал в четвертом часу ночи: именно в это время яркая вспышка осветила окрестности. Даже в комнатах стало светло, почти как днем, рассказывают очевидцы.

Интересно, что падающий болид попал на запись уличной камеры видеонаблюдения около набережной. Запись просмотрели в милиции и предоставили прессе.

Болит попал на камеру. Фото: braslav-star.by

Информацию о падающем метеоре подтвердили и в районном отделе по ЧС. Сгорело космическое тело на юге от Браслава над озером Дривяты - именно там видели широкую огненную полосу, сообщает braslav-star.by.

Сгорел болид в атмосфере, либо успел долететь до поверхности земли - вопрос пока остается открытым. Точной информации о возможном падении ядра метеора пока нет. Однако если космическое тело все-таки упало на землю, найти его будет сложно: в предполагаемом районе падения болида, где наблюдали долгое свечение, леса и болотистая местность - деревень в округе нет. Возможно, специалисты решатся на экспедицию.