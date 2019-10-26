На Гродненской табачной фабрике повесилась мать троих детей

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Трагедия в Гродно произошла вечером 25 октября. В туалете цеха Гродненской табачной фабрики повесилась женщина, которая работала на предприятии уборщицей. Ее тело без признаков жизни нашли коллеги.

У женщины, предположительно совершившей суицид, остались трое детей, пишет newgrodno.by. Была ли она замужем, и что подвигло ее на отчаянный поступок, пока не известно. Проверку по факту смерти 44-летней женщины проводит Следственный комитет, устанавливая обстоятельства произошедшего.