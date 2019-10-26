Под Оршей Volkswagen влетел в дерево, погиб 22-летний водитель

Молодой человек не справился с управлением и съехал в кювет

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Трагедия произошла утром в субботу, 26 октября, около 7.00. Возле деревни Межево Оршанского района на 17 км местной трассы Орша-Межево-Стопурево-Дубницы молодой водитель за рулем VW Passat не справился с управлением, выскочил с проезжей части, съехал в кювет, и там врезался в дерево возле дороги. От травм водитель погиб на месте ДТП. Парню было всего 22 года, а машина практически развалилась пополам.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту аварии и напоминает: при езде на загородных трассах нужно избегать резких поворотов, перестроений и торможений, соблюдать безопасную дистанцию. При плохой погоде и слабой видимости нужно выбирать соответствующую скорость, пишет ГАИ Витебского облисполкома.