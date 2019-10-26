2019-10-26T15:20:48+03:00
Общество
КП Беларусь

Умер автор «Молитвы» ансамбля «Песняры» Олег Молчан

Песни композитора были в репертуаре многих белорусских исполнителей
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Олег Молчан четверть века назад и в последние годы. Фото: Михаил Маруга (из архива Олега Молчана)Олег Молчан четверть века назад и в последние годы. Фото: Михаил Маруга (из архива Олега Молчана)
Изменить размер текста:

26 октября умер известный белорусский композитор Олег Молчан. Ему было 54 года, в последнее время он тяжело болел. Прощание с композитором состоится в Большом зале Белорусской государственной филармонии, дата и время пока не названы, сообщает БелаПАН. Предположительные даты - 30-31 октября.

Композитор стал известен своей музыкой к композиции «Молитва» на стихи Янки Купалы, которую исполняли «Песняры». Олег Молчан работал в Белгосфилармонии, а с 1991 года фактически стал музыкальным руководителем государственного ансамбля «Песняры» по приглашению лидера группы Владимира Мулявина.

В целом, песни Олега Молчана были в репертуаре Поплавской и Тихановича, коллектива «Чистый голос» и многих других белорусских исполнителей.

В 2018 году композитора избрали президентом «Евразийской конфедерации обществ правообладателей».

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

«Когда я запрещал петь «Малітву», на меня обижались». Как родилась главная песня новейшей истории Беларуси >

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Зубр гуляет по окрестностям Толочина
Арина Соболенко обыграла Мухову и вышла в финал малого Итогового турнира WTA
Под Оршей Volkswagen влетел в дерево, погиб 22-летний водитель
Кандидат-фермер в Гомеле устроил пикет под дискотеку с коровой и козой
На Гродненской табачной фабрике повесилась мать троих детей
В небе над Браславом сгорел яркий метеор
Назарбаев подарил Николаю Лукашенко казахский лук и колчан со стрелами
Волчица в Лоевском районе напала на сельчанин
Фотофакт: в конце октября под Гомелем зацвела жимолость
Видеофакт. В Минске горит ТЦ «Корона»
В Минске в горящей 13-этажке в лифте между этажами застряла женщина
Лукашенко и Путин поздравили коллектив Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны с юбилеем
На «Белшина» из-за пожара эвакуировали рабочих: есть пострадавший
Военные ведомства России и Беларуси утвердили планы на 2020 год
После апелляции бывшему зампреду Мингорисполкома снизили тюремный срок почти вдвое
В Гомеле пьяный мужчина дебоширил, сымитировал эпилепсию и избил фельдшера