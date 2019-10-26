Умер автор «Молитвы» ансамбля «Песняры» Олег Молчан

Олег Молчан четверть века назад и в последние годы. Фото: Михаил Маруга (из архива Олега Молчана)

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26 октября умер известный белорусский композитор Олег Молчан. Ему было 54 года, в последнее время он тяжело болел. Прощание с композитором состоится в Большом зале Белорусской государственной филармонии, дата и время пока не названы, сообщает БелаПАН. Предположительные даты - 30-31 октября.

Композитор стал известен своей музыкой к композиции «Молитва» на стихи Янки Купалы, которую исполняли «Песняры». Олег Молчан работал в Белгосфилармонии, а с 1991 года фактически стал музыкальным руководителем государственного ансамбля «Песняры» по приглашению лидера группы Владимира Мулявина.

В целом, песни Олега Молчана были в репертуаре Поплавской и Тихановича, коллектива «Чистый голос» и многих других белорусских исполнителей.

В 2018 году композитора избрали президентом «Евразийской конфедерации обществ правообладателей».

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