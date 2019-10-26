2019-10-26T16:18:08+03:00
Спорт
КП Беларусь

Арина Соболенко обыграла Мухову и вышла в финал малого Итогового турнира WTA

В решающей игре белоруска сыграет с Бертенс
Владимир КРИУЛИН
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Соболенко вышла в финал малого Итогового турнира WTA. Фото: GettyСоболенко вышла в финал малого Итогового турнира WTA. Фото: Getty
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Китайском Чжухае продолжается малый Итоговый турнир WTA (призовой фонд — 2,4 млн долларов). В полуфинале Арина Соболенко обыграла чешку Каролину Мухову — 7:5, 7:6 (7:4).

В финале Арина сыграет с голландкой Кики Бертенс. На следующей неделе Арина Соболенко сыграет на Итоговом турнире WTA, где в парном разряде сыграет вместе с Элиз Мертенс.

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