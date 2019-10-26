КП Беларусь
Арина Соболенко обыграла Мухову и вышла в финал малого Итогового турнира WTA
В решающей игре белоруска сыграет с Бертенс
Соболенко вышла в финал малого Итогового турнира WTA. Фото: Getty
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Китайском Чжухае продолжается малый Итоговый турнир WTA (призовой фонд — 2,4 млн долларов). В полуфинале Арина Соболенко обыграла чешку Каролину Мухову — 7:5, 7:6 (7:4).
В финале Арина сыграет с голландкой Кики Бертенс. На следующей неделе Арина Соболенко сыграет на Итоговом турнире WTA, где в парном разряде сыграет вместе с Элиз Мертенс.