Зубр гуляет по окрестностям Толочина

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Возле райцентра Толочин Витебской области заметили зубра. Животное вышло из леса и гуляет по окрестностям райцентра. Зверя засняли на видео. Местные жители полагают, что лесной гигант мог заблудиться из-за тумана, а может и специально пришел полакомиться побегами озимого рапса. Местные жители немного встревожились от этой новости.

Это крупное животное - самец, достигший половой зрелости и своего максимального развития, оценили специалисты запись. Зубр занесен в Красную книгу Беларуси, в его нельзя стрелять. И опасаться его не стоит, успокаивают зоологи: наевшись зверь вернется в лес, передает tvr.by.

Если же все-таки зубр приблизится к человеку, то лучше отойти от богатыря подальше - без резких движений, спокойно, не делая выпадов в сторону животного. Тогда и зубр по отношению к человеку будет вести себя также.