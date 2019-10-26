2019-10-26T17:15:16+03:00
Общество
КП Беларусь

Зубр гуляет по окрестностям Толочина

Опасаться его не стоит, успокаивают специалисты
Павел МИЦКЕВИЧ
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Зубр гуляет по окрестностям Толочина. Фото: tvr.byЗубр гуляет по окрестностям Толочина. Фото: tvr.by
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Возле райцентра Толочин Витебской области заметили зубра. Животное вышло из леса и гуляет по окрестностям райцентра. Зверя засняли на видео. Местные жители полагают, что лесной гигант мог заблудиться из-за тумана, а может и специально пришел полакомиться побегами озимого рапса. Местные жители немного встревожились от этой новости.

Это крупное животное - самец, достигший половой зрелости и своего максимального развития, оценили специалисты запись. Зубр занесен в Красную книгу Беларуси, в его нельзя стрелять. И опасаться его не стоит, успокаивают зоологи: наевшись зверь вернется в лес, передает tvr.by.

Если же все-таки зубр приблизится к человеку, то лучше отойти от богатыря подальше - без резких движений, спокойно, не делая выпадов в сторону животного. Тогда и зубр по отношению к человеку будет вести себя также.

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