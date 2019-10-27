2019-10-27T09:00:35+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Лунинце 18-летний внук зарезал деда, который его вырастил

Об убийце говорят «натура творческая»
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Дом, в котором произошло преступлениеДом, в котором произошло преступление
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Парень совсем недавно окончил политехнический колледж и работал токарем в одной из строительных организаций города. Его коллеги красноречиво характеризуют характер работника: «рвением трудиться не отличался, но натура творческая».

Убийство произошло в многоэтажке на улице Красной. В четверг 24 октября мужчина получил зарплату и пришел домой поздно ночью и навеселе. Дедушка сделал ему замечание, но слушать наставления внук не стал и схватился за нож. Милицию и медиков вызвала бабушка дебошира.

Инцидент закончился для семьи трагично: 64-летний мужчина умер от полученных ран, а подозреваемого в совершении убийства задержали. А ведь бабушка с дедушкой фактически заменили парню родителей. Когда мальчик только родился, его мать лишили родительских прав, - сообщает «Медиа-полесье».

Позже будет дополнено комментарием следственных органов.

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