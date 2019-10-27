В Беларуси нашли самое крупное поселение сусликов – этот зверек занесен в Красную книгу

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О том, что в Минской области обитает колония крапчатого суслика, орнитолог Сергей Шокало узнал в интернете. Редкие для Беларуси грызуны очень привередливы к ландшафту: предпочитают селиться на широких лугах с низкой травой.

Любопытная для белорусской фауны находка обнаружилось в Несвижском районе: около 230 норок насчитали на участке в 250 кв. м. Это поселение самое большое в стране и, возможно, одно из самых крупных во всей Европе. В холодное время года суслики впадают в спячку, но из-за невероятно теплой осени грызуны проснулись и сейчас бодрствуют.

Сергей Шокало пояснил: раньше сусликов в стране было настолько много, что они считались проблемой для сельского хозяйства. Грызунов уничтожали, и в результате в большинстве районов они полностью исчезли. По предварительным подсчетам, сегодня в Беларуси обитает всего несколько тысяч особей. Популяция находится на грани исчезновения и занесена в Красную книгу.

Фото: архив "КП"

Кстати, не только намеренное уничтожение зверьков привело к сокращению колоний. Была и остается еще одна серьезная проблема: животные массово гибнут во время вспашки неиспользуемых полей.

Любопытно, что большое поселение грызунов обнаружили именно в Несвижском районе, ведь суслики связаны с Радзивилламми – бывшими владельцами Несвижского замка.

- Их подарили Радзивиллам в XVIII веке. Каким-то образом они просочились на территорию и уцелели. Сейчас разрабатываем стратегию для того, чтобы организовать экскурсии и наблюдение за этой популяцией", - рассказал директор национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" Сергей Климов.

Планируется, что к следующему летнему сезону в замке начнут продавать сувениры и декоративную посуду с изображением сусликов, - передает belta.by.