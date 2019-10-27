2019-10-27T11:55:35+03:00
Спорт
КП Беларусь

Арина Соболенко выиграла малый Итоговый турнир WTA Elite Trophy в Китае

Его призовой фонд превышает 2,4 миллиона долларов
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: twitter.com/WTAФото: twitter.com/WTA
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Отличные новости из Китая: белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей малого итогового турнира WTA Elite Trophy. Матч прошел в китайском городе Чжухае и продлился 1 час 17 минут, - информируют "РИА Новости".

Со счетом 6:4, 6:2 белоруска обыграла голландку Кики Бертенс – первую ракетку турнира. Этот титул WTA в одиночном разряде стал для нее третьим в сезоне и пятым в карьере. В рейтинге WTA Арина Соболенко поднимается с 14-го на 11-е место.

Теперь наша землячка поедет в Шэньчжэнь, где стартует основной итоговый турнир WTA.

Подробнее о победе спортсменки читайте здесь.

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