Арина Соболенко выиграла малый Итоговый турнир WTA Elite Trophy в Китае

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Отличные новости из Китая: белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей малого итогового турнира WTA Elite Trophy. Матч прошел в китайском городе Чжухае и продлился 1 час 17 минут, - информируют "РИА Новости".

Со счетом 6:4, 6:2 белоруска обыграла голландку Кики Бертенс – первую ракетку турнира. Этот титул WTA в одиночном разряде стал для нее третьим в сезоне и пятым в карьере. В рейтинге WTA Арина Соболенко поднимается с 14-го на 11-е место.

Теперь наша землячка поедет в Шэньчжэнь, где стартует основной итоговый турнир WTA.

Подробнее о победе спортсменки читайте здесь.