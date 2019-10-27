Минское метро – самое дешевое в Европе

Проезд стоит 32 цента – это в несколько раз меньше, чем в других европейских столицах

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Издание Insider считает, что мегаполисы лучше всего исследовать с помощью подземного транспорта. Многие европейские столицы имеют разветвленную систему метро, благодаря чему туристы и сами жители могут быстро и дешево передвигаться по городу. Чтобы выяснить, где одна поездка на метро наиболее бюджетная, издание составило любопытный рейтинг.

Выяснилось, что меньше всего по кошельку ударит проезд в минской и киевской подземке: одна поездка обойдется в 65 копеек и 8 гривен. Таким образом получается, что у нас и наших соседей самое дешевое метро в Европе: около 32 центов, - передает belta.by.

Для сравнения, в румынском Бухаресте поездка обойдется в 58 центов. В Москве – 60, а за 90 центов можно проехаться в метро болгарского города София. Затем в рейтинге столиц с дешевой подземкой идут: Прага (Чехия), Таллин (Эстония), Варшава (Польша), Будапешт (Венгрия), Афины (Греция). А самое дорогое метро оказалось в португальской столице Лиссабоне – 1,6$.