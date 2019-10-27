Смертельное ДТП на М-10: машина сделала 3 кульбита и легла на крышу

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Трагедия произошла днем 26 октября в Дрогичинском районе, на 513 километре трассы «Кобрин – Гомель – граница РФ». 71-летняя водитель автомобиля Volkswagen Caddy выезжала с второстепенной дороги и не пропустила Citroen, которым управлял 57-летний брестчанин. На большой скорости он ударился о машину пенсионерки, затем несколько раз перевернулся и лег на крышу. Эти кувырки стоили жизни пассажирке «Ситроена», брестчанке 1962 года рождения. Она погибла на месте ДТП.

Фото: УВД Брестского облисполкома

Официальный представитель УВД Брестского облисполкома информирует, что этот перекресток оборудован дорожными знаками и тремя искусственными неровностями. По предварительной информации, оба водителя были трезвы. Окончательную причину трагедии установит следствие, а пока наиболее вероятно, что авария произошла из-за невнимательности водителя "Фольксвагена".