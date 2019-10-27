Готовьте куртки: прогноз погоды на 28 октября

Сколько бы бабье лето ни длилось, все равно осенние холода возьмут свое

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Наверное, если бы аисты знали, что тепло в Беларуси продлится до конца октября, они бы не торопились улетать на юг. Последние пару недель погода в стране удивляла температурными рекордами и их последствиями: второй раз в году зацвела жимолость, яблони, вышли из спячки суслики. Но, похоже, что осень все-таки вступает в свои права.

Ночью 28 октября в стране будет от 1 до 7°С, а на юге - до 10 градусов. Днем столбик термометра покажет от 6 до 12 градусов, по югу – до 14°С.

На всей территории страны будет облачно с прояснениями. Ночью местами, а днем по северной половине страны ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный умеренный, а по северной части республики – порывистый, - сообщает belta.by.