Жительница Светлогорска залезла на парапет и оказалась в реке

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Ночь с субботы на воскресение для жительницы Светлогорска оказалась холодной, причем в прямом смысле этого слова. Около часа ночи спасатели Светлогорского районного отдела МЧС получили сообщение о том, что в реке около набережной тонет человек. Немедленно прибыли к месту вызова и с помощью штурмовой лестницы и спасательной веревки достали девушку из воды.

Как выяснилось, жительница райцентра стояла на парапете, разделяющем тротуар и реку. В какой-то момент она потеряла равновесие и упала в воду с трехметровой высоты, - объясняет МЧС Беларуси. Глубина Березины в том месте составляет около трех метров: вероятно, у девушки не было возможности выбраться самостоятельно.

Конец октября – не самое лучшее время для плавания, тем более, когда к нему не готов. Светлогорчанка получила переохлаждение организма и была доставлена в больницу.