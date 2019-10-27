2019-10-27T16:11:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Жительница Светлогорска залезла на парапет и оказалась в реке

Ей пришлось плавать в холодной воде, пока не подоспели спасатели
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: МЧС БеларусиФото: МЧС Беларуси
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Ночь с субботы на воскресение для жительницы Светлогорска оказалась холодной, причем в прямом смысле этого слова. Около часа ночи спасатели Светлогорского районного отдела МЧС получили сообщение о том, что в реке около набережной тонет человек. Немедленно прибыли к месту вызова и с помощью штурмовой лестницы и спасательной веревки достали девушку из воды.

Как выяснилось, жительница райцентра стояла на парапете, разделяющем тротуар и реку. В какой-то момент она потеряла равновесие и упала в воду с трехметровой высоты, - объясняет МЧС Беларуси. Глубина Березины в том месте составляет около трех метров: вероятно, у девушки не было возможности выбраться самостоятельно.

Конец октября – не самое лучшее время для плавания, тем более, когда к нему не готов. Светлогорчанка получила переохлаждение организма и была доставлена в больницу.

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@kpbel
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