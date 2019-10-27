2019-10-27T17:22:51+03:00
Общество
КП Беларусь

В Лидском районе сын пьяного водителя попытался отбить отца у инспекторов ГАИ

Он преследовал правоохранителей на машине, затем сбил одного из них и скрылся с места происшествия
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Мужчина подозревается в применении насилия в отношении сотрудника ГАИМужчина подозревается в применении насилия в отношении сотрудника ГАИФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Днем 26 октября в одной из деревень Лидского района сотрудники ГАИ заметили подозрительный автомобиль. Решили остановить его для дальнейшей проверки. Во время диалога выяснилось, что документов у 58-летнего водителя Volkswagen Transporter при себе нет. Зато от него исходил ощутимый запах алкоголя. Насторожившись, правоохранители предложили мужчине проехать для дальнейшего освидетельствования.

Вдруг сотрудников Госавтоинспекции подрезала иномарка. За рулем Audi сидел 23-летний сын водителя «Фольксвагена». Преградив дорогу своим автомобилем, он попытался помешать правоохранителям доставить отца на освидетельствование, затем наехал на инспектора и умчался с места происшествия.

Хулигана быстро отыскали и задержали. Следователи осмотрели его автомобиль и место, где произошел инцидент. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, изъята запись видеорегистратора служебного автомобиля ГАИ.

В отношении 23-летнего водителя возбуждено уголовное дело по ст. 364 Уголовного кодекса (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), - сообщается в телеграм-канале Следственного комитета Беларуси.

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