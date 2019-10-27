2019-10-27T18:04:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Три машины столкнулись на МКАД из-за упавшего мотоциклиста

Водителя забрали в больницу с травмами
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: ГАИФото: ГАИ
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Авария с участием мотоциклиста и трех легковых автомобилей произошла около двух часов дня в воскресение. Водитель мотоцикла ехал в первой полосе со стороны улицы Громова в направлении проспекта Дзержинского. Он был в районе 27-го километра МКАД, когда не справился с управлением и упал. Его транспорт вылетел в третью полосу.

Чтобы избежать столкновения с мотоциклом, водитель машины, которая в этот момент ехала в крайней левой полосе, экстренно затормозил. Дистанция между идущими следом автомобилями резко сократилась и образовался «паровоз» из трех машин.

В результате ДТП пострадал мотоциклист. Его госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ и специалист управления ГКСЭ, - сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции г. Минска.

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