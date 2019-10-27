2019-10-27T19:09:22+03:00
Общество
КП Беларусь

Макс Корж гоняет на мотоцикле и отъедается у бабушки

О том, как проводит уикенд, певец показал в своем Инстаграм
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: instagram.com/maxkorzhmus/Фото: instagram.com/maxkorzhmus/
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Макса Коржа любят за искренность, и он вновь щедро поделился ей в своем Инстаграм. Певец собирает стадионы, успевает регулярно выпускать новые треки и быть примерным мужем и отцом. А как только выдались свободные выходные – махнул не на моря и не к Эйфелевой башне, а в родные края.

Фото: instagram.com/maxkorzhmus/

Фото: instagram.com/maxkorzhmus/

Фото: instagram.com/maxkorzhmus/

Фото: instagram.com/maxkorzhmus/

Вместе со своими близкими Макс гоняет на мотоциклах, уплетает бабулину еду и сидит в мобильнике перед сном, когда уже выключен свет.

Фото: instagram.com/maxkorzhmus/

Фото: instagram.com/maxkorzhmus/

Фото: instagram.com/maxkorzhmus/

Фото: instagram.com/maxkorzhmus/

Фото: instagram.com/maxkorzhmus/

Фото: instagram.com/maxkorzhmus/

Фото: instagram.com/maxkorzhmus/

Фото: instagram.com/maxkorzhmus/

- Наша жизнь состоит из еды и приключений, - говорит артист, идя по сельской дороге. - Приключения я вам показываю, а вот еда, - демонстрирует Корж уху в пластиковом станчике. – Шикарно!

За несколько часов под постом появилось около 400 тысяч комментариев:

- Как атмосферно!

- Кааайф!

- Можно сгонять с тобой к твоей родне?

- Какой искренний и настоящий!

- Ты единственный популярный человек, который ведет себя как все!!! Ты лучший!

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