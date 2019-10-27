Макс Корж гоняет на мотоцикле и отъедается у бабушки
Макса Коржа любят за искренность, и он вновь щедро поделился ей в своем Инстаграм. Певец собирает стадионы, успевает регулярно выпускать новые треки и быть примерным мужем и отцом. А как только выдались свободные выходные – махнул не на моря и не к Эйфелевой башне, а в родные края.
Фото: instagram.com/maxkorzhmus/
Фото: instagram.com/maxkorzhmus/
Вместе со своими близкими Макс гоняет на мотоциклах, уплетает бабулину еду и сидит в мобильнике перед сном, когда уже выключен свет.
Фото: instagram.com/maxkorzhmus/
Фото: instagram.com/maxkorzhmus/
Фото: instagram.com/maxkorzhmus/
Фото: instagram.com/maxkorzhmus/
- Наша жизнь состоит из еды и приключений, - говорит артист, идя по сельской дороге. - Приключения я вам показываю, а вот еда, - демонстрирует Корж уху в пластиковом станчике. – Шикарно!
За несколько часов под постом появилось около 400 тысяч комментариев:
- Как атмосферно!
- Кааайф!
- Можно сгонять с тобой к твоей родне?
- Какой искренний и настоящий!
- Ты единственный популярный человек, который ведет себя как все!!! Ты лучший!