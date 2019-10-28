В Крупском районе трое упали в воду с парусной лодки, их достали спасатели

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Троих мужчин вытащили из воды спасатели в Крупском районе. Как сообщает пресс-служба МЧС, это произошло на озере Селява недалеко от деревни Дубы. В МЧС позвонил один из пострадавших.

- Когда спасатели прибыли на озеро, в 300 метрах от берега воде возле перевернувшейся лодки находились три человека, самостоятельно выбраться они не могли. Работники МЧС при помощи спасательной доски спасли и передали бригаде скорой медицинской помощи троих мужчин, - рассказали в пресс-службе.

Мужчины катались по озеру на лодке под парусом. Сильный порыв ветра перевернул лодку, и все трое оказались в воде. Яхтсмены не пострадали. Медики осмотрели их и установили, что медпомощь им не нужна.