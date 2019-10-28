Гражданин Кыргызстана привез в Беларусь двоих индийцев без разрешения на въезд в страну

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Двоих нелегалов задержали в ночь на 27 октября в Толочинском районе. Автомобиль «Хендай-Солярис» сотрудники правоохранительных органов остановили в 2.35 около деревни Муравничи на автодороге Брест - Минск - граница РФ.

- За рулем автомобиля был гражданин Кыргызстана. В салоне сидели два пассажира - граждане Республики Индия. У них не оказалось разрешения на въезд и пребывание на территории Беларуси, - рассказали в ОИОС УВД Витебского облисполкома.

В отношении индийцев составили административные протоколы за нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства. Одному из нелегалов 49 лет, второму 33 года.