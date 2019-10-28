2019-10-28T12:09:49+03:00
Общество
КП Беларусь

В Могилеве декретница обманула подруг: просила оформить для нее банковские карточки и набирала на них кредиты

Молодую женщину подозревают в мошенничестве
Алиса МИЕЛОФОН
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Молодая женщина в Могилеве обманула подруг на 3,5 тысячи рублей.Молодая женщина в Могилеве обманула подруг на 3,5 тысячи рублей.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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32-летняя могилевчанка обратилась в милицию. Подруга попросила у нее о помощи - оформить для нее банковскую карточку. Женщина согласилась. Подруга же взяла на эту карточку кредит в размере 2500 рублей, потратила деньги и не стала их возмещать.

- Установлено, что 22-летняя женщина, находящаяся в декретном отпуске, обманула не только заявительницу. Еще одна девушка заключила договор об использовании банковской карточки, кредит на которую составил 1000 рублей. Сняв эти деньги с карточки и распорядившись ими по своему усмотрению, женщина перестала выходить на связь со своей знакомой, - рассказала официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

Могилевский межрайонный отдел СК возбудил в отношении 22-летней женщины уголовное дело по факту мошенничества. Ей может грозить штраф, общественные работы, исправительные работы, арест или ограничение свободы. Максимальное наказание за подобные преступления - лишение свободы на три года.

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