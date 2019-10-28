В Гомеле спасатели на катере приплыли за котенком, который сидел под опорой моста
В Гомеле сотрудники МЧС спали котенка. О том, как это было, рассказали в местном обществе защиты животных «Доброта».
Замерзший и голодный котенок сидел около опоры моста. Как он там оказался, неизвестно - кругом вода, подобраться к опоре нет никакой возможности. Котенка заметила девушка по имени Анастасия и позвонила спасателям.
- Уже через 30 минут приплыл катер и котенок был спасен! - рассказали волонтеры «Доброты».
Теперь спасенному малышу ищут дом и заботливых хозяев. Если вы хотите поучаствовать в судьбе котенка, звоните +375447663365.
Котенок сидел под опорой моста, никто не знает, как он туда попал - кругом вода. Фото: "Доброта".
Спасатели приплыли на катере, чтобы вызволить маленького котенка. Фото: "Доброта".
Спасенного малыша перевезли на берег, теперь ему ищут дом. Фото: "Доброта".
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