В Гомеле спасатели на катере приплыли за котенком, который сидел под опорой моста

Этого котенка гомельские спасатели сняли с крошечного пятачка под опорой моста. Волонтеры ищут хозяев для него. Фото: "Доброта".

Животное не могло выбраться на берег самостоятельно

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В Гомеле сотрудники МЧС спали котенка. О том, как это было, рассказали в местном обществе защиты животных «Доброта».

Замерзший и голодный котенок сидел около опоры моста. Как он там оказался, неизвестно - кругом вода, подобраться к опоре нет никакой возможности. Котенка заметила девушка по имени Анастасия и позвонила спасателям.

- Уже через 30 минут приплыл катер и котенок был спасен! - рассказали волонтеры «Доброты».

Теперь спасенному малышу ищут дом и заботливых хозяев. Если вы хотите поучаствовать в судьбе котенка, звоните +375447663365.

Котенок сидел под опорой моста, никто не знает, как он туда попал - кругом вода. Фото: "Доброта".

Спасатели приплыли на катере, чтобы вызволить маленького котенка. Фото: "Доброта".