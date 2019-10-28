2019-10-28T12:10:50+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гомеле спасатели на катере приплыли за котенком, который сидел под опорой моста

Животное не могло выбраться на берег самостоятельно
Алиса МИЕЛОФОН
Поделиться:
Этого котенка гомельские спасатели сняли с крошечного пятачка под опорой моста. Волонтеры ищут хозяев для него. Фото: "Доброта".Этого котенка гомельские спасатели сняли с крошечного пятачка под опорой моста. Волонтеры ищут хозяев для него. Фото: "Доброта".
Изменить размер текста:

В Гомеле сотрудники МЧС спали котенка. О том, как это было, рассказали в местном обществе защиты животных «Доброта».

Замерзший и голодный котенок сидел около опоры моста. Как он там оказался, неизвестно - кругом вода, подобраться к опоре нет никакой возможности. Котенка заметила девушка по имени Анастасия и позвонила спасателям.

- Уже через 30 минут приплыл катер и котенок был спасен! - рассказали волонтеры «Доброты».

Теперь спасенному малышу ищут дом и заботливых хозяев. Если вы хотите поучаствовать в судьбе котенка, звоните +375447663365.

Котенок сидел под опорой моста, никто не знает, как он туда попал - кругом вода. Фото: "Доброта".

Котенок сидел под опорой моста, никто не знает, как он туда попал - кругом вода. Фото: "Доброта".

Спасатели приплыли на катере, чтобы вызволить маленького котенка. Фото: "Доброта".

Спасатели приплыли на катере, чтобы вызволить маленького котенка. Фото: "Доброта".

Спасенного малыша перевезли на берег, теперь ему ищут дом. Фото: "Доброта".

Спасенного малыша перевезли на берег, теперь ему ищут дом. Фото: "Доброта".

Еще больше материалов по теме: «Гомель: новости»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Друзья бывшей жены привязали мужчину к дереву: тот не хотел уезжать с дачи
Мужчина попал под поезд и лишился ноги
В Бресте мужчина зарезал свою собаку, возбуждено уголовное дело
В Островецком районе пьяный водитель попал в аварию: отделался царапинами, а пассажир погиб
Пенсионерка тушила горящую траву и попала в больницу с ожогами
В Могилеве декретница обманула подруг: просила оформить для нее банковские карточки и набирала на них кредиты
Гражданин Кыргызстана привез в Беларусь двоих индийцев без разрешения на въезд в страну
В Бресте 18-летний парень обокрал несколько автомобилей
В Крупском районе трое упали в воду с парусной лодки, их достали спасатели
В Гродно черный «Фольксваген» протаранил чужой гараж и скрылся
Макс Корж гоняет на мотоцикле и отъедается у бабушки
Три машины столкнулись на МКАД из-за упавшего мотоциклиста
В Лидском районе сын пьяного водителя попытался отбить отца у инспекторов ГАИ
Жительница Светлогорска залезла на парапет и оказалась в реке
Готовьте куртки: прогноз погоды на 28 октября
Европа и Украина перешли на зимнее время. В связи с этим в Беларуси меняется расписание транспорта
Смертельное ДТП на М-10: машина сделала три кульбита и легла на крышу
Минское метро самое дешевое в Европе