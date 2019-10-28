КП Беларусь
Пенсионерка тушила горящую траву и попала в больницу с ожогами
Женщина три дня терпела, прежде чем обратиться к врачам
Женщина тушила горящую траву, получила ожоги и три дня не обращалась к врачу.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:
В Столинском районе в больницу попала пенсионерка, которая пыталась потушить горящую траву. Трава горела недалеко от ее приусадебного участка, и огонь подбирался к забору. Женщина увидела это и попыталась самостоятельно справиться с огнем. В результате она получила ожоги.
Как рассказали в пресс-службе МЧС, это произошло 23 октября, но в больницу пострадавшая обратилась только 26-го. Три дня она терпела боль и пыталась лечить ожоги сама.
Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой растительности.
Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»