Пенсионерка тушила горящую траву и попала в больницу с ожогами

Женщина тушила горящую траву, получила ожоги и три дня не обращалась к врачу. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

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В Столинском районе в больницу попала пенсионерка, которая пыталась потушить горящую траву. Трава горела недалеко от ее приусадебного участка, и огонь подбирался к забору. Женщина увидела это и попыталась самостоятельно справиться с огнем. В результате она получила ожоги.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, это произошло 23 октября, но в больницу пострадавшая обратилась только 26-го. Три дня она терпела боль и пыталась лечить ожоги сама.

Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой растительности.