2019-10-28T13:51:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Островецком районе пьяный водитель попал в аварию: отделался царапинами, а пассажир погиб

Нетрезвый не справился с управлением на прямом участке дороги, машина опрокинулась
Алиса МИЕЛОФОН
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Пьяный не справился с управлением на ровном участке дороги, погиб пассажир, а у водителя лишь несколько ссадин. Фото: ГАИ Гродно.Пьяный не справился с управлением на ровном участке дороги, погиб пассажир, а у водителя лишь несколько ссадин. Фото: ГАИ Гродно.
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В Островецком районе в результате ДТП с участием пьяного водителя погиб человек. Как рассказали в ГАИ УВД Гродненского облисполкома, это произошло около пяти утра 27 октября.

- Накануне компания мужчин распивала спиртное в Островце. После застолья все сели в автомобиль "Ситроен", чтобы отвезти знакомого в соседний поселок Гудогай, при этом все были в состоянии опьянения, - рассказали в ГАИ.

Отвезя знакомого, двое мужчин возвращались обратно в Островец. На прямом участке дороги 39-летний водитель не справился с управлением, машина съехала в левый кювет и опрокинулась. Водитель получил лишь несколько ссадин, а его пассажир погиб на месте.

Ни водитель, ни пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности, уточнили в ГАИ. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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