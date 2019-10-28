В Островецком районе пьяный водитель попал в аварию: отделался царапинами, а пассажир погиб
В Островецком районе в результате ДТП с участием пьяного водителя погиб человек. Как рассказали в ГАИ УВД Гродненского облисполкома, это произошло около пяти утра 27 октября.
- Накануне компания мужчин распивала спиртное в Островце. После застолья все сели в автомобиль "Ситроен", чтобы отвезти знакомого в соседний поселок Гудогай, при этом все были в состоянии опьянения, - рассказали в ГАИ.
Отвезя знакомого, двое мужчин возвращались обратно в Островец. На прямом участке дороги 39-летний водитель не справился с управлением, машина съехала в левый кювет и опрокинулась. Водитель получил лишь несколько ссадин, а его пассажир погиб на месте.
Ни водитель, ни пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности, уточнили в ГАИ. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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