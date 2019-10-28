2019-10-28T13:52:26+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бресте мужчина зарезал свою собаку, возбуждено уголовное дело

В милицию сообщила мать мужчины
Наталья ПАРТОЛИНА
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Мужчина убил свою собаку в Бресте.Мужчина убил свою собаку в Бресте.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Уголовное дело по факту жестокого обращения с животным возбуждено в Бресте. Фигурантом стал 29-летний мужчина, который у себя дома убил свою собаку.

Как сообщается в Телеграм-канале Следственного комитета, мужчина причинил животному колото-резаное ранение. От полученной травмы собака умерла. Это произошло 13 сентября. В милицию о том, что случилось, сообщила его мать.

К мужчине применена мера принуждения в виде обязательства о явке. Обстоятельства и мотив лишения жизни животного устанавливаются. Раньше мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

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