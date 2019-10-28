КП Беларусь
Мужчина попал под поезд и лишился ноги
Машинист пытался экстренно затормозить
Мужчина попал под поезд и остался без ноги.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Мужчина попал под поезд на перегоне ст. Тимковичи - ст. Клецк в Брестской области. По сообщениям пресс-службы МВД, это произошло в 11.25 26 октября. Машинист поезда применял экстренное торможение и подавал звуковой сигнал.
Мужчина получил серьезные травмы - он остался без ноги. Пострадавшему 52 года. По факту травмирования человека проводится проверка.
С начала года на железной дороге в Беларуси произошло 87 несчастных случаев. 58 человек в результате их погибли, 29 получили травмы различной степени тяжести, уточнили в МВД.
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