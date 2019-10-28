Мужчина попал под поезд и лишился ноги

Мужчина попал под поезд и остался без ноги. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Изменить размер текста: A A

Мужчина попал под поезд на перегоне ст. Тимковичи - ст. Клецк в Брестской области. По сообщениям пресс-службы МВД, это произошло в 11.25 26 октября. Машинист поезда применял экстренное торможение и подавал звуковой сигнал.

Мужчина получил серьезные травмы - он остался без ноги. Пострадавшему 52 года. По факту травмирования человека проводится проверка.

С начала года на железной дороге в Беларуси произошло 87 несчастных случаев. 58 человек в результате их погибли, 29 получили травмы различной степени тяжести, уточнили в МВД.