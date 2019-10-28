Друзья бывшей жены привязали мужчину к дереву: тот не хотел уезжать с дачи

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В Гродно мужчину привязали к дереву. Это сделали друзья его бывшей жены. Историю рассказывает «Гродзенская праўда» со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина несколько лет назад развелся с женой, но они продолжали жить в одной квартире. Недавно у женщины появились друзья – мужчины намного моложе ее. Периодически они вместе выпивали. После того, как бывшая жена и ее друзья начали предъявлять мужчине претензии по поводу того, что он не освобождает квартиру, он переехал жить на дачу. Но этого оказалось мало: бывшая супруга и ее приятели стали приезжать на дачу и выгонять его оттуда. В последний приезд после разговора парни попросили мужчину показать им дорогу к железнодорожной станции. По пути они набросились на него, примотали к дереву скотчем и убежали.

Мужчине удалось освободиться и добраться до соседей по даче. От них он позвонил в милицию. Молодых людей задержали по подозрению в незаконном лишении свободы.