Милиция нашла граффитистов, которые разрисовывали вагоны по всей стране: в группе более десяти человек

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Милиция нашла граффитистов, которые в ночь с 3 на 4 августа разрисовали вагон одного из поездов на станции Орша - Центральная. Как рассказали в ОИОС УВД Витебского облисполкома, вагоны разрисовывала целая группа художников - более десяти человек. Все они проживали в разных концах страны и рисунки на вагонах оставляли повсюду. В группу входили люди в возрасте от 18 до 30 лет.

В «акции» в Орше участвовали четыре человека. Один из них, 27-летний житель агрогородка Ратомка, ранее судимый за хулиганство, уже привлечен к ответственности - его оштрафовали на 70 базовых величин. Остальных тоже накажут, уточнили в УВД.