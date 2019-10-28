73-летнего пенсионера искали волонтеры, а он просто гулял 14 часов

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73-летний мужчина пропал в лесу недалеко от деревни Домашковичи Докшицкого района 26 октября. О пропаже мужчины заявила его жена. Женщина обратилась в поисково-спасательный отряд «Ангел» и рассказала, что муж ушел за грибами в 9.15 утра и не вернулся к вечеру.

«Ангел» объявил срочный сбор добровольцев и транспорта на поиск пенсионера. Из Витебска выехала группа в шесть человек, из Минска - двадцать. Пенсионера собирались искать всю ночь, группы взяли с собой фонарики, еду, непромокаемую одежду и обувь, рассказала порталу kraj.by координатор ПСО «Ангел. Витебск» Светлана Пушнякова. Но оказалось, что мужчина сам вышел из леса в десяти километрах от своей деревни. Его увидели проезжающие мимо сотрудники милиции. Узнав, что его объявили в розыск, 73-летний мужчина очень удивился и объяснил, что он просто гулял по лесу и беспокоиться о нем не стоило.

Прогулка пенсионера продлилась 14 часов. В медицинской помощи после нее он не нуждался.