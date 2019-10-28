2019-10-28T17:18:34+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бобруйске мужчина запасся марихуаной, у него изъяли 12 мешков зелья

Из этого количества марихуаны можно сделать 46 тысяч разовых доз
Алиса МИЕЛОФОН
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Житель Бобруйска на своей даче хранил марихуану мешками. Фото: МВД.Житель Бобруйска на своей даче хранил марихуану мешками. Фото: МВД.
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Житель Бобруйска сделал серьезные запасы высушенной марихуаны. В его дачном доме сотрудники Осиповичского РОВД нашли 12 мешков растительного сырья, установлено, что как минимум 10 килограммов из найденного - марихуана. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Дома у мужчины нашли еще 15 бумажных свертков, в которых находилось похожее вещество растительного происхождения.

- По результатам судебной экспертизы наркотических средств и психотропных веществ, проведенной Бобруйским межрайонным отделом ГКСЭ Республики Беларусь, установлено, что исследуемое вещество является опасным наркотическим средством, не используемым в медицинских целях - марихуаной, - уточнила Ольга Чемоданова.

Из того количества сырья, которое правоохранители изъяли у бобруйчанина, можно сделать 46 тысяч разовых доз наркотика.

По факту незаконного оборота наркотиков Осиповичским РОСК возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК Беларуси, мужчина арестован.

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