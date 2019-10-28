Минчанина силой вытащили из такси и отобрали деньги

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Двое неизвестных напали на минчанина, когда он вышел из игрового клуба и садился в такси, чтобы ехать домой. Налетчики силой вытащили его из такси и отобрали все деньги - 1400 долларов США и 700 рублей.

Милиция нашла злоумышленников, сообщает ГИОС Московского РУВД Минска. Одному из налетчиков 19 лет, второму - 28, оба жители Минска. Ранее и один, и другой были неоднократно судимы. 300 долларов из тех, что они отобрали у своей жертвы, злоумышленники успели потратить на собственные нужды.

Материалы для дачи правовой оценки переданы в Следственный комитет.