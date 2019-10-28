В Сенно мужчина нашел револьвер XIX века, когда разбирал дом

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Житель Сенно разбирал дом и среди прочего хлама на чердаке нашел предмет, похожий на револьвер. Мужчина сообщил о находке в правоохранительные органы. На место приехали специалисты экспертно-криминалистического сектора по Сенненскому району Толочинского межрайонного отделения ГКСЭ РБ.

Предмет забрали на экспертизу. Исследовав его, эксперты установили, что это огнестрельное оружие - револьвер системы Наган образца 1895 года, пишет «Голас Сенненшчыны». Более того, он оказался пригодным для стрельбы.

Правоохранительные органы напоминают: при разборе бросовых построек нужно уделять особое внимание предметам, похожим на оружие и боеприпасы, а при их обнаружении не перемещать их и не пытаться разбирать, а незамедлительно информировать о находке органы внутренних дел.