2019-10-28T18:29:56+03:00
Общество
КП Беларусь

«Тепло покинет Беларусь»: погода на 29 октября – всего +10

А еще скоро придут ночные заморозки
Надежда БУТОВИЧ
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Скоро в Беларуси возможны первые ночные заморозки. Фото: pixabay.com.Скоро в Беларуси возможны первые ночные заморозки. Фото: pixabay.com.
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Такое неожиданное, но такое приятное октябрьское тепло белорусам, увы, придется позабыть. Зима ближе, чем нам казалось еще на прошлой неделе, с 28 октября, температурный градус пойдет на убыль и совсем скоро в ряд регионов придет мороз.

– Тепло уходит с территории Беларуси. В ближайшие дни установится холодная погода. Причем температурный фон будет отмечаться на 1 – 3 градуса ниже климатических норм. Перемена погоды произойдет из-за малоактивных атмосферных фронтов и воздушных масс с северных широт, – сообщили в Белгидромете.

В ряде регионов во вторник выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега, преимущество по северной части республики. Воздух будет стремительно остывать: в ночные часы термометры покажут от +6 до 0 градусов, а днем только в южных регионах потеплеет до +10. Дальше температурный фон будет только падать: и ночью 30 октября – первые заморозки: 0 - -5 градусов, а днем в среду будет не теплее +5 - +7 выше ноля.

Как во вторник, так и в среду возможны непродолжительные дождь и мокрый снег – утепляйтесь и не забывайте дома зонтики! Автомобилистам стоит также помнить, что по утрам возможен густой туман и, что еще опаснее, – гололед на отдельных участках.

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