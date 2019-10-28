Минфин о $200 миллионах транша для Беларуси: От ЕАБР нет решения

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В Министерстве финансов республики выражают беспокойство в связи с тем, что «до сих пор нет решения Евразийского фонда стабилизации и развития (Прим: ЕФСР) о кредитном транше», передает сообщение belta.by.

В то время как с белорусской стороны выполнены все условия второй стабилизационной программы управляющего фонда (Прим: ЕАБР), европейские партнеры медлят с решением о выдаче $200-миллионного седьмого транша.

– Мяч на стороне фонда, – образно прокомментировали в Минфине и добавили. – Стабилизационная программа все еще находится в активном статусе. До сих пор не получено решение ЕФСР ни о предоставлении средств, ни о закрытии программы. В то же время Беларусью были выполнены все условия программы для получения седьмой части кредита.

Правда, признаются финансисты, показатели выполнялись с некоторыми опозданиями, но, тем не менее, обещанное – реализовано. Также отмечается, что для предыдущих траншев «оценки» выставлялись максимум за месяц.

– Отчет по выполнению договоренностей условий 7-го транша (показатели оценивались по данным на 1 декабря прошлого года) был отправлен ЕФСР еще 30 января 2019 года. На данный момент ответа – заключения по второй стабпрограмме управляющего фонда так и не получено, – подчеркнули в министерстве.

Уточняется, что из-за затянутого вопроса белорусская сторона была вынуждена два раза продлить период доступа к финансам кредита транша. В конце июня Минфин поинтересовался о причинах затянувшейся процедуры, на что от ЕФСР поступил почти моментальный отве: "1 июля от фонда поступила информация о том, что период доступности транша завершен, а его средства – 200 миллионов долларов аннулированы".