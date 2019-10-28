Почти 4,5 тысячи белорусов подписались под петицией сделать 31 декабря и 2 января выходными

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«Комсомолка» ранее сообщала о том, как будут переносится рабочие и праздничные дни в 2020 году? В грядущем году с праздничными «передышками» совсем не густо: например, 8 марта и 9 мая выпадают на выходные, и почти нет «больших выходных». Да и вновь, как и в предыдущие годы, 31 декабря и 2 января запланировано провести на работе.

Но всех ли это устраивает? С завистью глядя на "новогодние каникулы" для взрослых, существующие в России и Европе, белорусы решились на петицию. В интернете на соответствующем ресурсе появилось обращение: «Сделать 31 декабря, а также 1 и 2 января – полноценными выходными».

Авторы считают, что полноценные выходные скажутся положительно на всех сферах жизни в Беларуси.

В начале декабря, подписанная петиция будет направлена в Минтруда и Совмин. На момент подписания статьи документ виртуально «подписали» почти 4500 человек.