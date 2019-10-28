«Поджидал у машины с ножом»: знакомый напал на супружескую пару и убил мужа

Убийца поджидал жертве в лесу у его машины. Фото: УСК по Витебской области.

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Сотрудниками УСК Витебщины расследуется уголовное дело по факту убийства, проинформировала пресс-служба.

Трагедия произошла вечером в пятницу, 25 октября, в Шумилинском районе. В тот день одна супружеская пара приехала в лесной магазин, чтобы набрать ягод. Спустя несколько часов муж и жена вышли из чащи к машине, где их уже поджидал убийца.

– Это был знакомый обоим супругам мужчина. Он подошел с ножом и нанес несколько ударов 37-летнему мужу женщины. Потерпевший упал, а его жена смогла убежать от злоумышленника, тот так же скрылся с места преступления, – пояснили в пресс-службе.

Сельчанка позвонила в милицию и сообщила о произошедшем, указала, где находится тело ее погибшего мужа.

Нападавшего вскоре задержали: к тому моменту 41-летний подозреваемый уже скрывался на территории Городокского района.

– На данный момент возбуждено уголовное дело и ведется расследование. Изъяты вещдоки с места убийства, назначен ряд судмедэкспертиз. Допрашиваются подозреваемый, свидетели, ведутся иные следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшей трагедии, – добавили в УСК.