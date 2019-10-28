Фотофакт. На Брестчине соцсети «взорвал» гигантский боровик

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Теплая погода, внезапно нагрянувшая в Беларуси в октябре, поспособствовала тому, что природа выкидывает нешуточные фокусы. Осенью по «второму кругу» зацвели одуванчики, маргаритки и даже жимолость, проснулись (или не уснули) божьи коровки, комары да мухи. Но сюрпризы для натуралистов на этом не закончились.

Так в Брестской области на днях был найден гигантский белый гриб. Фото «рекордсмена» читатели прислали в паблик во ВКонтакте «Онлайн Брест».

Правда точнее, чем «на Брестчине» грибное место выдавать не стали. Видимо, надеются грибники в будущем не раз наведаться в чащу за «ладными» боровичками.

– Вес грибного великана: 1 килограмм 100 граммов, – уточнили в сообществе.

И хотя брестский гриб не такой уж и гигант и далек до 3-килограммовых белых, которые под Полоцком выращивает «грибная фея», полюбоваться тут есть чему.

А вот в соцсетях к великану отношение неоднозначное. «Я б обошла его стороной», «Я бы отпустил…»: отпускают шуточки комментаторы. А другие сетуют: «Так зачем же с корнем вырывать?! Или неважно?»

А какие грибные находки вас поражали?