2019-10-28T21:25:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Бил руками и ногами»: в Барановичах пьяный мужчина убил жену

Трагедия произошла в минувшие выходные
Надежда БУТОВИЧ
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Избитая мужем женщина скончалась на месте происшествия.Избитая мужем женщина скончалась на месте происшествия.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Сотрудниками УСК Брестчины расследуется уголовное дело об умышленном убийстве. Об этом belta.by сообщили в пресс-службе УСК.

Ссора между супругами в Барановичах случилась в минувшую субботу, 26 октября. Известно, что вечером изрядно выпивший горожанин поругался с супругой. В пьяном состоянии 51-летний муж набросился на женщину и стал ее избивать.

– Истязатель в состоянии алкогольного опьянения наносил погибшей удары руками и ногами по различным частям тела. Полученные травмы оказались смертельными, женщина скончалась на месте преступления, – пояснил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Подозреваемого в убийстве мужчину задержали, против него возбуждено уголовное дело. За умышленное убийство его могут лишить свободы на 15 лет. На данный момент следствие продолжается, назначен ряд экспертиз.

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