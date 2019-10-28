«Казнь – бесчеловечное и неэффективное наказание»: Евросоюз осудил смертный приговор убийце 8-месячной девочки из Лунинца

Кроме Виктора Сергеля была приговорена мама малышки – 25 лет заключения

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«Комсомолка» ранее сообщала подробности трагедии, которая произошла на Брестчине в октябре прошлого года. В тот день в Лунинце 26-летняя Наталья Колб с 8-месячной дочкой находились в квартире с 48-летним знакомым Виктором Сергелем. Когда отец семейства (Прим.: у супругов еще двое малолетних детей) вернулся домой, он обнаружил младенца мертвым: малышку жестоко убили и обезглавили. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме.

В пятницу, 25-октября, Брестский суд впервые за последние десять лет вынес смертный приговор для убийцы маленькой девочки, матери малышки также назначили максимальное для женщин наказание – 25 лет заключения.

На вынесение смертного приговора отреагировали в Евросоюзе. Позиция ЕС была озвучена Майей Косьянчич, пресс-секретарем Европейской службы внешних действий.

В сообщении было подчеркнуто, что Евросоюз при любых обстоятельствах выступает против смертного приговора, вынесенного Виктору Сергелю в Бресте.

– Казнь – бесчеловечное и неэффективное наказание, не служащее сдерживающим фактором, – подчеркнули в пресс-службе.

В качестве первого позитивного шага на пути к отмене смертной казни в Беларуси в ЕС напомнили о возможном моратории на такие приговоры.

– За последнее десятилетие в 160 странах людей не приговаривали к смертным казням, искоренившим ее по закону или де-факто, – добавили в пресс-службе Европейской службы внешних действий.

Также в сообщении от лица ЕС выражалось «искреннее сочувствие всем, кто пострадал от этого преступления».