2019-10-29T09:47:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Полоцке легковушка пыталась проскочить переезд на красный свет, ее протаранил грузовой поезд

Пассажирка легкового автомобиля в больнице
Наталья ПАРТОЛИНА
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Водитель хотел проскочить переезд на красный свет, и его авто протаранил грузовой поезд. Фото: ГАИ.Водитель хотел проскочить переезд на красный свет, и его авто протаранил грузовой поезд. Фото: ГАИ.
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В Полоцке вечером 28 октября произошла авария на железнодорожном переезде. 20-летний водитель Daewoo Nexia подъехал к железнодорожному переезду. Там был включен запрещающий сигнал светофора. Молодой человек решил проскочить переезд на красный свет, но не успел. Грузовой поезд протаранил автомобиль.

- Удар пришелся в заднюю правую часть автомобиля. От удара легковушку откинуло на противоположную сторону железнодорожных путей, и она налетела на железнодорожный светофор, - рассказали в группе агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.

В машине кроме водителя было три пассажира. 22-летняя девушка с травмами доставлена в больницу. Двум пассажирам и водителю госпитализация не понадобилась, их медики осмотрели на месте.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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