В Полоцке легковушка пыталась проскочить переезд на красный свет, ее протаранил грузовой поезд
В Полоцке вечером 28 октября произошла авария на железнодорожном переезде. 20-летний водитель Daewoo Nexia подъехал к железнодорожному переезду. Там был включен запрещающий сигнал светофора. Молодой человек решил проскочить переезд на красный свет, но не успел. Грузовой поезд протаранил автомобиль.
- Удар пришелся в заднюю правую часть автомобиля. От удара легковушку откинуло на противоположную сторону железнодорожных путей, и она налетела на железнодорожный светофор, - рассказали в группе агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.
В машине кроме водителя было три пассажира. 22-летняя девушка с травмами доставлена в больницу. Двум пассажирам и водителю госпитализация не понадобилась, их медики осмотрели на месте.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»