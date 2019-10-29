Отец и сын делали закладки с психотропами

отец и сын были курьерами интернет-магазина по продаже психотропов Фото: Оксана БРОВАЧ

44-летнего жителя Светлогорска и его 16-летнего сына задержали с поличным

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44-летнего жителя Светлогорска и его 16-летнего сына задержали недалеко от одного из гаражных кооперативов в Гомеле.

Выяснилось, что отец и сын были курьерами интернет-магазина по продаже психотропов. В Гомель они приехали, чтобы сбыть товар. Их задержали стражи порядка. К слову, в поисках закладок участвовала овчарка по кличке Смайл, которая служит в войсковой части, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

В итоге было изъято 30 свертков с веществом общим весом более 15 граммов. По заключению эксперта порошок содержит особо опасное психотропное вещество - Альфа-PVP и параметилэфедрон. Вместе с порошком были изъяты металлические ложки, фасовочные пакеты, изоляционная лента, электронные весы, перчатки, респираторы.

Правоохранители установили и другие места закладок. Из тайников было изъято более 60 закладок общим весом почти 53 грамма альфа-PVP.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК РБ (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Минимальное наказание по этой части статьи - 8 лет лишения свободы, максимальное - 15 лет. Отец и сын под арестом.