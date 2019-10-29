2019-10-29T12:00:57+03:00
Общество
КП Беларусь

На польско-белорусской границе умер тигр, запертый в грузовике

Десять тигров, которые закрыты в грузовике на границе, ждут спасения
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Тигры застряли на границе и истощены. Фото приморского сафари-паркаТигры застряли на границе и истощены. Фото приморского сафари-парка
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Грузовик с десятью тиграми был остановлен на границе. Шесть дней назад они покинули Италию и должны были добраться до России. Известно, что хищники заперты в ящиках. Они ждут спасения в грузовике, находящемся на стоянке, сообщает польское издание Wyborcza.

Ветеринарная инспекция сообщила директору Познанского зоопарка Еве Зграбчинской, что тигры истощены.

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