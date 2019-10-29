На польско-белорусской границе умер тигр, запертый в грузовике

Изменить размер текста: A A

Грузовик с десятью тиграми был остановлен на границе. Шесть дней назад они покинули Италию и должны были добраться до России. Известно, что хищники заперты в ящиках. Они ждут спасения в грузовике, находящемся на стоянке, сообщает польское издание Wyborcza.

Ветеринарная инспекция сообщила директору Познанского зоопарка Еве Зграбчинской, что тигры истощены.