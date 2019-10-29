2019-10-29T12:36:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко о наркобизнесе: «Не можете сами достать этих дельцов, тогда задействуйте международные каналы»

Президент высказался о проблеме распространения наркотиков в стране
Евгения ПОПКО
Поделиться:
Президент провел совещание, на котором обсуждалась важная проблема - распространение наркотиков в Беларуси. Фото: belta.byПрезидент провел совещание, на котором обсуждалась важная проблема - распространение наркотиков в Беларуси. Фото: belta.by
Изменить размер текста:

Сегодня президент провел совещание о проблеме распространения наркотиков, на котором присутствовали руководители правительства, ряда министерств и ведомств, судейского корпуса. По словам Александра Лукашенко, что в стране удалось стабилизировать обстановку.

- Принятые в Беларуси в 2014 году системные меры позволили нам переломить ситуацию, - цитирует Лукашенко belta.by. - Нам удалось поставить заслон на пути распространения синтетических препаратов, так называемых спайсов, основными потребителями которых была молодежь. Значительно усилена уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропов.

По словам президента, стабилизировать обстановку в итоге удалось. Президент, ссылаясь на ООН, озвучил неутешительные цифры: наркотики сейчас употребляет каждый двадцатый человек на планете - примерно 250-300 млн. человек. И особых поводов, считает глава страны, для самоуспокоенности нет.

- Мы тогда приняли решение, что к этому вопросу примерно через пять лет вернемся, проанализируем практики и, если необходимо, примем дополнительные меры, что сегодня и пытаемся сделать. С первого захода у нас получится или, может, еще раз придется к этому вопросу вернуться, но к 1 января 2020 года точки над "i" должны быть расставлены.

Президент озвучил еще одну проблему – втягивание молодых людей в наркобизнес через мессенджеры. Мол, неизвестные через интернет уговаривают подростков сделать закладки, «а потом получают большие сроки». И отметил, что принцип неотвратимости наказания должен работать прежде всего в отношении руководителей организованных групп и оптовых звеньев наркотрафика.

- Не можете сами достать этих дельцов, если они находятся где-то за рубежом, - тогда задействуйте международные каналы и другие известные в работе спецслужб методы. Сделайте все возможное, чтобы ликвидировать преступную сеть полностью, - поставил задачу президент.

Президент также сказал, что уголовные дела по наркотикам, совершенные в составе организованных групп, должны находиться на особом контроле у работников прокуратуры.

По словам Александра Лукашенко, у людей не должно быть сомнений в справедливости решений судей.

- Главная задача суда - тщательно разобраться в ситуации и назначить адекватное обстоятельствам дела наказание. Поэтому, если надо дополнительно сориентировать судейский корпус в части единообразного применения закона, давайте разъясним соответствующие вопросы на уровне самого суда, а может быть, Пленума Верховного Суда.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Устроили фотосессию на милицейском авто и опубликовали снимок «Инстаграме»: двум 23-летним парням грозит срок
У родного отца украл деньги и драгоценности 40-летний мужчина
Жителя Витебска осудили за надругательство над памятником защитникам Отечества: семь лет назад «зиговал» на площади Победы
На польско-белорусской границе умер тигр, запертый в грузовике
Отец и сын делали закладки с психотропами
В Полоцке легковушка пыталась проскочить переезд на красный свет, ее протаранил грузовой поезд
«Казнь - бесчеловечное и неэффективное наказание»: Евросоюз осудил смертный приговор убийце 8-месячной девочки из Лунинца
«Бил руками и ногами»: в Барановичах пьяный мужчина убил жену
Фотофакт. На Брестчине соцсети взорвал гигантский боровик
«Поджидал у машины с ножом»: знакомый напал на супружескую пару и убил мужа
Почти 4,5 тысячи белорусов подписались под петицией сделать 31 декабря и 2 января выходными
Минфин о $200 миллионах транша для Беларуси: От ЕАБР нет решения
«Тепло покинет Беларусь»: погода на 29 октября - всего +10
В Сенно мужчина нашел револьвер XIX века, когда разбирал дом
Минчанина силой вытащили из такси и отобрали деньги
В Бобруйске мужчина запасся марихуаной, у него изъяли 12 мешков зелья
73-летнего пенсионера искали волонтеры, а он просто гулял 14 часов