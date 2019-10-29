Лукашенко о наркобизнесе: «Не можете сами достать этих дельцов, тогда задействуйте международные каналы»

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Сегодня президент провел совещание о проблеме распространения наркотиков, на котором присутствовали руководители правительства, ряда министерств и ведомств, судейского корпуса. По словам Александра Лукашенко, что в стране удалось стабилизировать обстановку.

- Принятые в Беларуси в 2014 году системные меры позволили нам переломить ситуацию, - цитирует Лукашенко belta.by. - Нам удалось поставить заслон на пути распространения синтетических препаратов, так называемых спайсов, основными потребителями которых была молодежь. Значительно усилена уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропов.

По словам президента, стабилизировать обстановку в итоге удалось. Президент, ссылаясь на ООН, озвучил неутешительные цифры: наркотики сейчас употребляет каждый двадцатый человек на планете - примерно 250-300 млн. человек. И особых поводов, считает глава страны, для самоуспокоенности нет.

- Мы тогда приняли решение, что к этому вопросу примерно через пять лет вернемся, проанализируем практики и, если необходимо, примем дополнительные меры, что сегодня и пытаемся сделать. С первого захода у нас получится или, может, еще раз придется к этому вопросу вернуться, но к 1 января 2020 года точки над "i" должны быть расставлены.

Президент озвучил еще одну проблему – втягивание молодых людей в наркобизнес через мессенджеры. Мол, неизвестные через интернет уговаривают подростков сделать закладки, «а потом получают большие сроки». И отметил, что принцип неотвратимости наказания должен работать прежде всего в отношении руководителей организованных групп и оптовых звеньев наркотрафика.

- Не можете сами достать этих дельцов, если они находятся где-то за рубежом, - тогда задействуйте международные каналы и другие известные в работе спецслужб методы. Сделайте все возможное, чтобы ликвидировать преступную сеть полностью, - поставил задачу президент.

Президент также сказал, что уголовные дела по наркотикам, совершенные в составе организованных групп, должны находиться на особом контроле у работников прокуратуры.

По словам Александра Лукашенко, у людей не должно быть сомнений в справедливости решений судей.

- Главная задача суда - тщательно разобраться в ситуации и назначить адекватное обстоятельствам дела наказание. Поэтому, если надо дополнительно сориентировать судейский корпус в части единообразного применения закона, давайте разъясним соответствующие вопросы на уровне самого суда, а может быть, Пленума Верховного Суда.